В Киеве на мосту сгорел микроавтобус

В Подольском районе Киева вечером в понедельник, 21 февраля, на Гаванском мосту загорелся микроавтобус Renault, сообщает Корреспондент.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, во время движения по дороге водитель заметил шедший из-под капота дым, остановился, вышел из авто и вызвал пожарных.

К приезду спасателей машину полностью охватило огнем. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

В 19:14 возгорание локализовали, в 19:19 - ликвидировали. Обошлось без пострадавших.