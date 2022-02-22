Китай отреагировал на признание Москвой "ДНР" и "ЛНР"

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отреагировал на признание Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР", сообщает Лента.Ру.

Дипломат выступил на экстренном заседании Совета Безопасности организации, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

По словам Цзюнь, Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать эскалации, а также продолжить диалог и консультации. При этом постпред Китая не высказался в поддержку территориальной целостности Украины.