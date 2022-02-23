Самые вкусные тещины блины на Масленицу 2022

Масленица уже совсем скоро и, как известно, каждый день в ней имеет свои особые традиции празднования. В среду, например, зять приходит к маме своей жены (теще), чтобы отведать вкусных сытных блинов. Для них нужно сделать особое тесто, сообщает Обозреватель.

Идеей приготовления сытных маминых (тещиных) блинов поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) на своей странице в Instagram.

Как приготовить вкусные мамины блины. Источник: Скриншот поста Татьяны Литвиновой в Instagram

Ингредиенты:

кефир 1% – 500 мл

яйца – 2 шт

сахар для теста – 1 ст.л

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 40 мл

пшеничная мука – 220 г

горячая вода – 350 мл

сода – 1 ч.л

сливочное масло – 50 г

сахар – 50 г.

Способ приготовления:

1. Смешать кефир с яйцами, добавить сахар и соль, растительное масло и муку.

2. Сделать массу однородной.

3. Влить кипяток и оставшуюся часть кефира, размешать.

4. Засыпать соду и снова размешать.

5. Порционно вливать блины в сковороду.

6. Готовый блинчик сразу смазать маслом и посыпать сахаром.