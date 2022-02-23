Самые вкусные тещины блины на Масленицу 2022
Масленица уже совсем скоро и, как известно, каждый день в ней имеет свои особые традиции празднования. В среду, например, зять приходит к маме своей жены (теще), чтобы отведать вкусных сытных блинов. Для них нужно сделать особое тесто, сообщает Обозреватель.
Идеей приготовления сытных маминых (тещиных) блинов поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир 1% – 500 мл
- яйца – 2 шт
- сахар для теста – 1 ст.л
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 40 мл
- пшеничная мука – 220 г
- горячая вода – 350 мл
- сода – 1 ч.л
- сливочное масло – 50 г
- сахар – 50 г.
Способ приготовления:
1. Смешать кефир с яйцами, добавить сахар и соль, растительное масло и муку.
2. Сделать массу однородной.
3. Влить кипяток и оставшуюся часть кефира, размешать.
4. Засыпать соду и снова размешать.
5. Порционно вливать блины в сковороду.
6. Готовый блинчик сразу смазать маслом и посыпать сахаром.