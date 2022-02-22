Подсчитаны убытки от сгоревших в океане тысяч Porsche и Lamborghini

Загоревшееся в Атлантическом океане грузовое судно Felicity Ace, перевозившее около четырех тысяч автомобилей Volkswagen, может стоить автопроизводителю не менее 155 миллионов долларов, сообщает Лента.Ру.

Из общей стоимости товаров на борту Felicity Ace, сгоревшего у побережья португальских Азорских островов, на сумму около 438 миллионов долларов, стоимость автомобилей оценивается в 401 миллион долларов. На борту были модели Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Автомобильные компании, кроме Volkswagen, могли потерять автомобили на сумму около 246 миллионов долларов. Убытки подсчитало агентство Bloomberg.

Felicity Ace размером примерно с три футбольных поля. Судно направлялось в порт в Дэвисвилле, штат Род-Айленд, из немецкого порта Эмден. Пожар на борту начался 17 февраля, в это время судно находилось в Атлантическом океане неподалеку от Азорских островов. На борту корабля находились 22 члена экипажа, людей успели эвакуировать.