Герой Украины на Евро-2020 пропустит важный матч сборной
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик попал в лазарет команды. 24-летний форвард получил травму, сообщает 24 Канал.
По информации источника, в воскресенье, 20 февраля, во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу. Травму также подтверждают другие неофициальные источники.
Пауза в работе составит около 5 – 6 недель. Футболист пропустит матчи Украины в отборе на ЧМ-2022
Какие матчи пропустит Довбык
- Отборочный матч на чемпионат мира-2022 между Шотландией и Украиной состоится 24 марта, начало поединка в 21:45 по киевскому времени.
- Если Украина сможет пройти Шотландию, то уже 29 марта ее ждет встреча с победителем парты Уэльс – Австрия.
- Довбик пропустит и ряд матчей "Днепра-1", в том числе с "Десной", "Ворсклой", ФК "Рух", "Металлистом" 1925 года и Шахтером.
- Артём Довбик является лидером УПЛ по количеству забитых голов, на счету футболиста "Днепра-1" 14 точных ударов в 17 матчах этого сезона.