У Великой китайской стены нашли кости птиц, которым десятки миллионов лет

Вопрос о происхождении птиц до сих пор открыт, однако большинство ученых склоняются к мнению, что именно динозавры были предками птиц. А новые открытия приближают нас к решению этой загадки, сообщает 24 Канал.

Отыскать остатки птиц, которые жили миллионы лет назад, довольно сложно, ведь они плохо хранятся. Но на этот раз ученым повезло и на расстоянии примерно 130 километров от западного окончания Великой китайской стены, в провинции Ганьсу, Китай, палеонтологи нашли остатки древнейших птиц. Эти животные жили около 120 миллионов лет назад.

Так происходили палеонтологические раскопки в провинции Ганьсу / Фото Phys

Подробнее об открытии

Формация Чангма, Китай, чрезвычайно ценна для палеонтологов, ведь это одно из самых больших мест на планете, где хранятся многочисленные кости птиц суток мезозоя. Всего там было найдено около 100 образцов, но многие кости были разбиты. Поэтому раскопанные окаменелости оказалось очень тяжело идентифицировать. Всего было описано шесть образцов, состоящих из черепов и других костей.

Поскольку образцы были достаточно сильно раздавлены, их КТ-сканирование и полная сегментация могут занять годы. А могут даже не дать нам достаточно информации, потому что эти тонкие кости сплющены почти в одной плоскости и тогда почти невозможно их идентифицировать и понять, где проходят границы костей, – рассказывает автор исследования.

И все же удалось идентифицировать как минимум некоторые кости. Оказалось, что среди окаменелостей есть остатки двух ранее неизвестных рода древних птиц:

Meemannavis ductrix – назван в честь китайского палеонтолога Миммана Чанга. Чанг стала первой женщиной в Китае, возглавившей Институт палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине. У этой птицы не было зубов.

Brevidentavis zhangi – название этого животного означает "птица с короткими зубами". Зубы были больше похожи на маленькие колышки, которые тесно прилегали друг к другу.

Другие окаменелости, вероятно, относятся к птицам Gansus. Они были первыми известными "настоящими птицами" в мезозое. Например, археоптерикс был больше похож на динозавра.

Еще одним интересным оказалось открытие так называемого преддентария – это небольшая кость в передней части нижней челюсти зубатых птиц. Исследования показывают, что эта кость имела хрящ и могла двигаться и даже использоваться как один из органов чувств. Это помогало таким птицам охотиться.

Такие открытия показывают, что уже 120 миллионов лет назад существовало множество видов птиц. Правда, многие из них вымрет, а оставшиеся превратятся в современных птиц.