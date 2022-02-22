МИД Китая заявил о риске полномасштабной конфронтации из-за действий США

Призывы официальных лиц в США к ведению ожесточенной конкуренции с Китаем могут перерасти в полномасштабную конфронтацию, а действия американцев в Индо-Тихоокеанском регионе бросают вызов Пекину, сообщает Известия.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, с большой вероятностью, может перерасти в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США» , — отметил Ван И.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что стремление американской стороны сдержать развитие Китая, используя для этого Тайвань, является ошибкой. По словам министра, новая версия стратегии Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, в которой Китай назван главным региональным вызовом, имеет целью сдерживание Китая.

Накануне стало известно, что власти Китая постановили принять санкции против США в ответ на продажу государством вооружения Тайваню. Ограничения коснутся компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Отмечалось, что решение было принято в целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности гражданам Китая.