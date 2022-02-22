Сегодня Рада рассмотрит легализацию гражданского оружия

Верховная Рада во вторник, 22 февраля, рассмотрит законопроекты №5708, 5708-1 о легализации гражданского огнестрельного оружия. Об этом говорится в повестке дня, сообщает Українські Новини.

Сначала депутаты рассмотрят законопроекты в первом чтении №6454, 6454-1, 6454-д о соблюдении разумных сроков уголовного производства, №6416 о закупке лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, и с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки и №5801 об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных Сил.

Во втором чтении указан законопроект №5323 о введении трехуровневой системы стратегического планирования регионального развития, а для включения в повестку дня и принятия решения - №6559 о внесении изменений в статью 7 закона "О банках и банковской деятельности".

Также парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты №5108 о государственной статистической деятельности, №5610 об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по трансплантации анатомических материалов, №6320 об упрощении порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга.

Также Рада рассмотрит законопроект №4487 о предоставлении государственному предприятию "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) статуса общенационального.

В первом чтении вышеуказанный законопроект касался сокращения срок принятия решения относительно выдачи справки о взятии на учет переселенца с 15 до 7 рабочих дней, однако ко второму чтению комитет утвердил в редакции инициативы правку о предоставлении телеканалу "Дом" статуса общенационального.