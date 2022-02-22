Резников отреагировал на решение РФ о признании "Л/ДНР"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что признание "ДНР" и "ЛНР" Россией является "признанием агрессии против Украины".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" , – заявил Резников.