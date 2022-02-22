В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме об изменениях в Конституцию

В Беларуси сегодня началось досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает ТАСС.

"Досрочное голосование осуществляется с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 (с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 по Киеву, - ред.) с 22 по 26 февраля" , - отметили в Центризбиркоме Беларуси.

В бюллетене для голосования обозначен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - "за" или "против". Если отметки будут проставлены в обоих квадратах или вообще будут отсутствовать, то бюллетень будет признан недействительным.

В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан.

Основной день голосования – 27 февраля.

В соответствии с законодательством решение о принятии, изменении и дополнении Конституции Беларуси считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

Для проведения конституционного референдума в Белоруссии образовали 5 510 участков для голосования.