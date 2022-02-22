Дипломат сравнил указы Путина о независимости "ЛДНР" и Южной Осетии

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН обратил внимание на то, что Россия слово в слово повторила свое решение о признании независимости Южной Осетии (которая является территорией Грузии) в 2008 году, издав аналогичный документ по "ЛДНР", сообщает УНИАН.

"Слово в слово скопировали. Никакого творчества" , - заявил он и продемонстрировал членам Совбеза ООН одинаковые куски текста, которые были выделены в обоих заявлениях.