Дипломат сравнил указы Путина о независимости "ЛДНР" и Южной Осетии
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН обратил внимание на то, что Россия слово в слово повторила свое решение о признании независимости Южной Осетии (которая является территорией Грузии) в 2008 году, издав аналогичный документ по "ЛДНР", сообщает УНИАН.
"Слово в слово скопировали. Никакого творчества", - заявил он и продемонстрировал членам Совбеза ООН одинаковые куски текста, которые были выделены в обоих заявлениях.
"Копировальный аппарат хорошо работает", - добавил украинский дипломат.