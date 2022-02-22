Volkswagen покажет новый недорогой седан

Volkswagen покажет новый недорогой седан
Фото: Pixabay

Volkswagen анонсировал премьеру нового седана — Virtus. Премьера еще одной глобальной модели марки запланирована на 8 марта. Готовясь к этому событию, компания опубликовала тизер будущего серийного автомобиля, сообщает Автоцентр.

Основные узлы и агрегаты, пока еще непредставленный седан, разделил с Skoda Slavia. Славиа встала на конвейер относительно недавно — в начале 2022 года. Основой Virtus станет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN. В ближайшем будущем эту платформу будут использовать во всех бюджетных моделях концерна Volkswagen.

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Ожидается, что в движение новый седан будет приводить 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. сопряженный с шестиступенчатой механической или автоматической коробками передач. Еще один двигатель — 1,5-литровый наддувный с четырьмя цилиндрами. Его отдача — 150 л.с. В пару такому мотору предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

В списке оснащения Volkswagen Virtus значатся светодиодная передняя оптика, цифровая приборная панель, система мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и панорамная крыша. По некоторым данным, в Индии за автомобиль будут просить от 13 365 до 21 380 долларов. Именно для этого рынка Volkswagen Virtus разрабатывался изначально, но, очевидно, планы изменились.

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