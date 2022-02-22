В РФ не могут определиться, в каких границах признавать "Л/ДНР" (Обновлено)
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ДНР" и "ЛНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей Украины. По его словам, это "соответствует решению референдума республик", сообщает Зеркало недели.
"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР", - сказал Калашников журналистам во вторник утром.
"А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", - добавил Калашников.
Позже Калашников опроверг свои же слова. Он сказал, что демаркация — это забота самих "ДНР" и "ЛНР", а в соглашениях РФ с ними нет ни слова о границах.
В то же время, в Министерстве иностранных дел России пока не определились, в каких границах признавать "ДНР" и "ЛНР", сообщает РБК.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Перед определением признанных Россией границ "ДНР" и "ЛНР" необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе.
"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений — ред.) свершиться", — заявила Захарова.
Представитель МИД также подчеркнула, что решение о признании независимости "Л/ДНР" не было обусловлено эмоциями.
Обновлено. Первый зампредкомитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также опровергла признание "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.
"В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", - сказала Журова.