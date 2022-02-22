В РФ не могут определиться, в каких границах признавать "Л/ДНР" (Обновлено)

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ДНР" и "ЛНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей Украины. По его словам, это "соответствует решению референдума республик", сообщает Зеркало недели.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР" , - сказал Калашников журналистам во вторник утром.

"А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции" , - добавил Калашников.

Позже Калашников опроверг свои же слова. Он сказал, что демаркация — это забота самих "ДНР" и "ЛНР", а в соглашениях РФ с ними нет ни слова о границах.

В то же время, в Министерстве иностранных дел России пока не определились, в каких границах признавать "ДНР" и "ЛНР", сообщает РБК﻿.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Перед определением признанных Россией границ "ДНР" и "ЛНР" необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе.

"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений — ред.) свершиться" , — заявила Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что решение о признании независимости "Л/ДНР" не было обусловлено эмоциями.

Обновлено. Первый зампредкомитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также опровергла признание "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.