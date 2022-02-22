Жена Макса Михайлюка поразила сменой имиджа и стильным образом

Жена "Холостяка" Максима Михайлюка поделилась с фанами стильными фото из Парижа. Она показала эффектный образ с новой прической, сообщает 24 Канал.

Известная модель Даша Хлыстун на днях отправилась во Францию для очередных съемок. На личной странице в инстаграме она опубликовала кадры из Парижа.

Супруга "Холостяка" Максима Михайлюка позировала перед камерой в жемчужном платье с открытой спиной и откровенным разрезом.

Даша Хлыстун не дополняла образ аксессуарами, поэтому наибольшее внимание привлекла смена имиджа. Так как раньше у модели были русые волосы, теперь она щеголяла модным блондом. Волосы девушка уложила легкими волнами.

Даша Хлыстун на съемках во Франции / Фото из инстаграма Даши Хлыстун