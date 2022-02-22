После признания "ЛДНР" Россию предложили исключить из ЕБРР

Член совета директоров ЕБРР от Украины предложил исключить Россию из организации после признания так называемых «ЛНР» и «ДНР», сообщает Новое время.

Член совета директоров Европейского банка реконструкции и развития от Украины Артем Шевалев заявил, что ставит перед Советом директоров и Советом управляющих ЕБРР вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания 'суверенитета' террористических группировок 'ДНР/ЛНР' безотлагательно нарушаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР в соответствии со статьями 8.3 та 38.1 соглашения об основании банка" , — написал Шевалев.

Он добавил, что есть «все основания» рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров Банка по этому вопросу.

Напомним, что 15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к Владимиру Путину о признании «Л/ДНР». Глава государства-агрессора, комментируя решение, заявил, что Россия «должна сделать все для решения проблем Донбасса».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такое обращение является эскалационным действием и усложнит ситуацию в Европе.

В МИД Украины подчеркнули, что признание Россией «Л/ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, что нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию. В ЕС и НАТО также осудили решение Госдумы. Министр обороны Алексей Резников заявил, что признание Путиным «Л/ДНР» может стать поводом для нового вторжения России.

21 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе Кремля с просьбой признать независимость самопровозглашенных «Л/ДНР». В тот же день Путин официально признал «Л/ДНР».