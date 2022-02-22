Instagram увеличил минимальный дневной лимит использования приложения

Социальная сеть Instagram скорректировала возможность установки минимального временного лимита на использование соцсети — если совсем недавно можно было установить ограничение в 15 минут в день, то теперь это время увеличилось до 30 минут. Небольшое, казалось бы, изменение, может свидетельствовать о важных процессах, проходящих в недрах группы Meta, сообщает 3Dnews.

Ещё в 2018 году компания объявила о введении специальной функции для некоторых регионов. Пользователи, слишком увлекающиеся просмотром ленты в Instagram, могли задать временной промежуток, через который они будут получать уведомления, напоминающие о необходимости отвлечься на другую деятельность. Но, если ранее минимальный временной отрезок составлял 15 или даже 10 минут в день, то теперь он увеличен до 30 минут. Доступны и другие варианты, позволяющие использовать приложение до 3 часов без напоминаний, или не включать их вовсе.

Изменение интерфейса произошло всего через несколько недель после того, как Meta отчиталась об уменьшении числа ежедневных пользователей — впервые в истории компании. Не исключено, что такой простой мерой бизнес намерен отчасти поднять уровень вовлечённости пользователей.