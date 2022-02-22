Австралия закрыла посольство во Львове

Австралия закрывает свое посольство во Львове. Власти страны призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава МИД осудила действия Владимира Путина касательно признания независимости "ЛДНР". По ее словам, Австралия в этом вопросе солидарна с США, Европейским союзом и другими правительствами, которые поддерживают суверенитет Украины.

"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о быстрых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины" , - говорится в заявлении.

Правительство Австралии призвало своих граждан покинуть Украину, уточнив, что их безопасность является приоритетом.