Китай выпускает новое программное обеспечение для квантовых вычислений

Согласно сообщениям Информационного агентства Синьхуа, Китай выпустил новое программное обеспечение для программирования квантовых вычислений под названием "isQ-Core" и развернул его на сверхпроводящей квантовой аппаратной платформе страны, сообщает Українські Новини.

Он представляет собой значительный шаг вперед в сочетании собственного аппаратного и программного обеспечения для квантовых вычислений, заявил его основной разработчик, Институт программного обеспечения при Китайской академии наук (CAS).

По данным института, isQ-Core обладает такими преимуществами, как простота, удобство использования, высокая эффективность, масштабируемость и высокая надежность.

Он окажет поддержку ученым в проведении теории квантовых вычислений и прикладных исследований, говорится в заявлении института.

Китай добился быстрого развития квантовых компьютеров, запустив в последние годы "Цзючжан", "Цучонгжи" и "Цучонгжи 2". Подобно обычным компьютерам, квантовым компьютерам также требуется программное обеспечение для управления аппаратными устройствами, запуска приложений и предоставления пользовательского интерфейса.

Исследователи объявили, что они развернули isQ-Core на облачной платформе квантовых вычислений CAS, которая в настоящее время является крупнейшей в Китае с точки зрения аппаратного масштаба.