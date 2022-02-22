В Минэнерго РФ рассказали, чем обернется отказ от запуска "СП-2"

Европейские партнеры российского газового экспортера "Газпром" по проекту "Северный поток — 2" могут подать в суд в случае, если трубопровод в результате санкций не будет запущен в эксплуатацию, сообщает Прайм.

Вопрос обеспечения потребителей сырьем не должен политизироваться, считает глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", — ответил министр энергетики в беседе с Energy Intelligence на вопрос о вероятности незапуска газопровода из-за новых санкций в отношении России.

Кроме того, Минэнерго РФ пока не подтверждает, что "Газпром" в соответствии с требованиями третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность "Северного потока - 2". Шульгинов уточнил, что согласно требованиям третьего энергопакета, с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков.