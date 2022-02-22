Стоимость золота растет на обострении геополитики

Мировая цена на золото растет во вторник утром на обострении геополитической ситуации после признания РФ независимости ЛНР и ДНР, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 6.58 цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,25 доллара, или на 0,54%, до 1910,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,83%, до 24,192 доллара за унцию.

В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. В понедельник вечером президент РФ Владимир Путин подписал приказ о признании их суверенитета. Инвесторы восприняли этот шаг как нарастание геополитической напряженности. Традиционно драгоценный металл считается активом-убежищем при глобальных рисках.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота, скорее всего, будет отыгрывать события, связанные с Россией и Украиной.