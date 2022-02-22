Умер Герой Украины Иван Дзюба

На 91-м году жизни скончался литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Об этом сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский, сообщает Радио Свобода.

"Сегодня утром во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Многие – это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и пресс-секретарь украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду" , - сказал Николай Жулинский.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

Где и когда состоится прощание, пока неизвестно.

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донбасса. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, в свое время был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован".

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