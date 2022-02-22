Рубль приостановил падение к доллару и евро на заявлениях ЦБ РФ

Рубль приостановил падение к доллару и евро во вторник днем на заявлениях ЦБ РФ о мерах стабилизации финансового рынка на фоне геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков из-за признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает Интерфакс.

Курс доллара США составил 80,16 руб./$1 в 09:41 по киевскому времени, что на 55 копеек ниже, чем на момент появления новости. Евро стоил 90,54 руб./EUR1, подешевев на 66 копеек к этому времени.