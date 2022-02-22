Хацкевич назвал свои главные достижения в должности главного тренера "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопрос, какие три главные ошибки он совершил во главе киевлян, сообщает 24 Канал.

Хацкевичу предложили выделить три главные ошибки, которые он совершил как главный тренер "Динамо", но экс-наставник киевлян решил рассказать о своих успехах.

"Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только за плюсы. Главное – это то, что свои воспитанники академии составляют скелет первой команды. И это длится уже более 3 лет. Также упоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболисты приезжали на тренировку с удовольствием.

Ну и третье – то, что мы стабильно выступали. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы находились на своем месте на тот момент, участвовали в турнире, который был нам по силам. Мы занимали первое место в группе, проходили два раунда плей-офф Лиги Европы", – сказал Хацкевич.

Что известно о Хацкевиче