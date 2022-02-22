Хацкевич назвал свои главные достижения в должности главного тренера "Динамо"
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопрос, какие три главные ошибки он совершил во главе киевлян, сообщает 24 Канал.
Хацкевичу предложили выделить три главные ошибки, которые он совершил как главный тренер "Динамо", но экс-наставник киевлян решил рассказать о своих успехах.
"Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только за плюсы. Главное – это то, что свои воспитанники академии составляют скелет первой команды. И это длится уже более 3 лет. Также упоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболисты приезжали на тренировку с удовольствием.
Ну и третье – то, что мы стабильно выступали. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы находились на своем месте на тот момент, участвовали в турнире, который был нам по силам. Мы занимали первое место в группе, проходили два раунда плей-офф Лиги Европы", – сказал Хацкевич.
Что известно о Хацкевиче
- Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы и был уволен после третьего подряд вылета из квалификации Лиги чемпионов при его тренерстве.
- В декабре 2019 года Хацкевич был назначен главным тренером российского Ротора. Под его руководством команда вышла в РПЧ.