Стоимость нефти Brent превысила $99

Мировые цены на нефть во вторник усилили рост, а стоимость марки Brent превысила отметку в 99 долларов за баррель, впервые с сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 10:36 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,05%, до 99,21 доллара за баррель — впервые с 18 сентября 2014 года. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 4,66%, до 94,44 доллара.

Ралли на нефтяном рынке обусловлено эскалацией ситуации вокруг Украины.