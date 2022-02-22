Шесть простых шагов почистить матрас дома

Чтобы матрас на кровати прослужил долгое время и на нем было комфортно спать, необходимо за ним правильно ухаживать. На самом деле чистить его собственными руками не так сложно, сообщает Профиль.

Делать это нужно обязательно, поскольку во время использования на матрасе могут появиться пылевые клещи, омертвевшая кожа, грязь и другой мусор.

Что понадобится

пылесос с насадкой для обивки;

ферментный очиститель или средство для мытья посуды, чтобы вывести пятна;

стиральный порошок;

пищевая сода;

чистящие салфетки;

холодная вода.

Пропылесосить матрас

Чтобы пропылесосить матрас, необходимо использовать специальную насадку для обивки. Ею необходимо пройтись по всей поверхности матраса, включая боковые стороны. Особое внимание нужно уделить швам.

Использовать пятновыводитель

Не нужно мочить матрас полностью, а также наносить чистящее средство на всю поверхность. Вещество применяется точечно по каждому пятну. Для биологических пятен нужно использовать ферментный очиститель. Его необходимо нанести на чистую белую ткань, а затем промокнуть пятно тканью. После этого можно добавить немного холодной воды на другую чистую ткань и продолжать промокать, пока пятно не сойдет.

Чистка пищевой содой

Чтобы после чистки специальным средством избавиться от остатков влаги и запаха можно использовать пищевую соду. Ее необходимо равномерно рассыпать по всей поверхности матраса и оставить на несколько часов, а лучше на ночь.

Снова пропылесосить

Важно не забыть и про следующий шаг. Как только пищевая сода полностью просохнет, необходимо удалить ее с помощью пылесоса.

Перевернуть матрас

Теперь, когда первая сторона матраса почищена нужно перевернуть его и повторить предыдущие шаги, чтобы обе стороны были одинаково свежими и чистыми. Также рекомендуется переворачивать пружинный матрас раз в три месяца, поскольку пружины под весом тела сжимаются.

Защитить матрас от пятен

Когда матрас полностью высохнет, нужно накрыть его наматрасником, который облегчит уборку в будущем и защитит от пролитой жидкости, грязи и других неприятностей.