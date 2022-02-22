SpaceX установила очередной рекорд после запуска ракеты Falcon 9

Американская приватная космическая компания SpaceX осуществила запуск очередной партии спутников Starlink. Вместе с тем, компания установила очередной свой рекорд, сообщает 24 Канал.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал в 09:44 по местному времени (18:44 по киевскому времени). В рамках миссии Starlink на орбиту вывели очередную партию из 46 спутников Starlink.

Рекордная посадка первой ступени

Приблизительно через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на специальную плавучую платформу под названием A Shortfall of Gravitas, которая располагалась у побережья Флориды в Атлантическом океане. Эта посадка стала сотой для первых ступеней ракет-носителей Falcon 9. Всего же SpaceX провела уже 107 успешных посадок первой ступени ракет.

Менеджер по производству SpaceX Джесси Андерсон отметила, что для использованной в рамках этой миссии первой ступени ракеты-носителя этот пуск стал 11-м. Это достижение является рекордным для компании, поскольку раньше SpaceX не использовала первые ступени более 10 раз.

Запуски Starlink