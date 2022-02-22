РФ: Признание "ЛДНР" не означает выход из "Минска"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик никак не отражается на Минских соглашениях, сообщает Интерфакс.

"Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, ЛНР и ДНР уже провозгласили свою независимость. Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений" , - заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Минские соглашения давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве западных коллег.

"И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить" , - подчеркнул дипломат.

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены" , - заявил Небензя.

Он призвал западных коллег "отбросить эмоции" и не усугублять ситуацию, а сконцентрироваться на том, как "избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска".