iPhone 14 будет иметь обновленный дизайн: что изменится

Компания Applе решила обновить дизайн нового флагмана iPhone 14. Ожидается уменьшение выступа камеры и отказ от челки, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Согласно источнику, челка сохранится в двух новых моделях смартфона, которые не будут иметь приставку Pro. Также компания отказалась от производства модели mini. iPhone 14 и iPhone 14 Max будут иметь 6,1 и 6,7 дюйма диагонали соответственно. Также оба смартфона получат маленькую челку.

Стоит добавить, что вырез на передней части смартфона был уменьшен еще с выходом 13 серии модели. Возможно, компания решила минимизировать дизайн и дальше. Впрочем, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro потерпят более серьезных изменений, поскольку станут первыми смартфонами полностью без челки.