УЕФА рассматривает перенос финала Лиги Чемпионов

Финал Лиги чемпионов должен состояться в Санкт-Петербурге, но продолжительная агрессия России против Украины может заставить УЕФА перенести игру на "Уэмбли", пишет Андрей Вырва, РБК-Украина.

Финал пройдет в Санкт-Петербурге 29 мая.

Но в УЕФА возникли серьезные сомнения в том, что это происходит на "Газпром-Арене" из-за украинского кризиса, который может привести к вторжению России в соседнюю страну.

Если это произойдет, руководящему органу европейского футбола не останется иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и придумать альтернативное место проведения.

И "Уэмбли" будет одним из стадионов, которые считаются возможной альтернативой для проведения финала, не в последнюю очередь, если игра окажется полностью английской.

Считается, что организация финала Лиги чемпионов стоит городу-хозяину более 60 миллионов фунтов стерлингов.

УЕФА внимательно следит за украинским кризисом, чтобы в случае необходимости разработать план действий в чрезвычайных ситуациях.