Opel запускает онлайн-магазин новых авто и конфигуратор

Немецкий бренд Opel продолжает активно развивать "онлайн"-сервисы в Украине, предлагая клиентам новые функции. Интернет-магазин позволит быстро подобрать нужную модель Opel и рассчитать кредит в Украине, сообщает Обозреватель.

Бренд Opel стремится максимально полно отвечать на запросы клиентов – и поэтому запускает две новые услуги, которые будут работать в режиме "онлайн": конфигуратор автомобилей и интернет-магазин Opel Store. Обе услуги доступны в режиме 24/7, предлагают актуальную информацию – в итоге обеспечивают клиентам дополнительный комфорт при подборе желаемого автомобиля.

На сайте представлены автомобили, которые есть в наличии в Украине. Источник: Opel

Онлайн-магазин Opel создан с целью быстро выбирать автомобиль в режиме "сегодня на завтра" из числа тех, что уже находятся в Украине. Онлайн-магазин предоставляет широкий перечень фильтров, который поможет с легкостью подобрать желаемый автомобиль.

Различные фильтры дают возможность выбрать желаемую модель, тип двигателя, рассмотреть различные версии модели, выбрать тип кузова, а также желаемый цвет. В итоге каждый покупатель может выбрать идеальный автомобиль под свои запросы и финансовые возможности.

Определившись с выбором, клиент получает список доступных автомобилей в разных комплектациях. В выбранном списке отображаются как автомобили, находящиеся на складе импортера, так и автомобили, которые находятся на складах у дилеров. Еще одним важным преимуществом онлайн склада является встроенный кредитный калькулятор. Благодаря данному функционалу клиент может рассчитать кредитный платеж на любой автомобиль со склада, выбрать срок кредитования, первоначальный платеж и подобрать один из банков-партнеров. После этого можно отправить заявку кредитному специалисту дилерского центра и получить более детальную консультацию.

В конфигураторе представлен весь актуальный модельный ряд Opel в Украине. Источник: Opel

Еще одной важной и удобной онлайн-функцией является конфигуратор автомобилей Opel, который предназначен для того, чтобы создать автомобиль своей мечты. Все начинается с широкого выбора моделей – в конфигураторе представлен весь актуальный модельный ряд Opel в Украине.

Следующим шагом является выбор версии и желаемого двигателя. Причем на странице сразу отображается детальная информация о комплектации, указаны технические характеристики двигателя, пр. Наконец, предусмотрена возможность добавления отдельных опций к автомобилю – причем каждый пункт меняет внешний вид автомобиля и в каждом пункте проставлена актуальная цена.

В финальном варианте клиент видит именно тот автомобиль, который хочет купить: модель, цвет кузова, колесные диски, отделка салона. И также видит точную цену такого автомобиля. Заключительным шагом является подача заявки дилеру на покупку конкретно такого автомобиля, который был создан в конфигураторе.

При этом, некоторые онлайн-функции уже давно работают, чтобы упростить жизнь для потенциальных и существующих клиентов бренда. Так, благодаря простой форме, вы можете с легкостью записаться на тест-драйв. Все достаточно просто – переходите на страницу записи на тест-драйв, выбирайте желаемый автомобиль, заполните графу с вашими данными, чтобы дилер мог с вами связаться, и наконец выбирайте ближайшего к вам дилера из обширного списка дилерской сети бренда Opel – и все что осталось сделать, это прийти в назначенное время для вашего персонального тест-драйва.

На сайте можно записаться на тест-драйв. Источник: Opel

А уже существующие владельцы автомобилей Opel непременно оценят возможность онлайн-записи на сервис. Больше не нужно предварительных звонков, уточнения свободных дат и времени, согласования собственных планов, описания цели визита на СТО: всего пара кликов на сайте Opel – и клиент зарегистрирован для посещения сервиса у выбранного дилера бренда.

Благодаря диджитализации бренд Opel становится еще ближе, предлагая все новые и удобные функции для вашего комфорта. Погрузитесь в "цифровой мир" Бренда – при помощи официального сайта Opel в Украине.