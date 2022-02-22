Разведка США назвала города-потенциальные цели вторжения РФ – Bloomberg

Американская разведка имеет данные, что потенциальными целями вторжения РФ в Украину, помимо Киева, могут стать и другие города на юге и востоке.

Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники в разведке США.

"Данные американской разведки свидетельствуют, что российское вторжение в Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов за пределами столицы Киева — Харьков на северо-востоке, Одесса и Херсон на юге могут стать жертвами военных и кибератак" , – написала Джейкобс.