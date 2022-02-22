Разведка США назвала города-потенциальные цели вторжения РФ – Bloomberg
Американская разведка имеет данные, что потенциальными целями вторжения РФ в Украину, помимо Киева, могут стать и другие города на юге и востоке.
Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники в разведке США.
"Данные американской разведки свидетельствуют, что российское вторжение в Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов за пределами столицы Киева — Харьков на северо-востоке, Одесса и Херсон на юге могут стать жертвами военных и кибератак", – написала Джейкобс.