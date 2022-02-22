Плетеные сумки – тренд 2022: какие в моде

Плетеные сумки, модные в 2022 году, помогут каждой женщине внести в свой облик ноту летней свежести и игривости. Такой аксессуар, выполненный в форме клатча, уместен даже на вечеринках и торжественных мероприятиях. Главное – грамотно создать полноценный образ, в котором деталь будет смотреться максимально гармонично, сообщает moddam.

Соломенная сумка или Straw bag – термин, который применяется к изделиям из разных материалов. Выполняются изделия из конопли, ротанга, камыша, ивовых прутьев. Последний актуальный тренд – плетение из кожи или проволоки, смотрится которое очень оригинально и необычно.

Плетеные сумки в сезоне весна-лето 2022 будут модными в натуральных «солнечных» оттенках: бежевом, песочном, карамельном, золотистом.

Стоит отказаться от слишком темных вариантов, ведь в таких моделях плетение практически неразличимо, и аксессуар теряет свою оригинальность. Стильным украшением на сумке станут деревянные брелки и элементы, которые лишь подчеркивают природную прелесть изделия.

Сочетание несочетаемого, максимальная свобода в выборе оттенков и фасонов – то, что помогает подчеркнуть природную красоту женщины.

Плетеная сумка отлично дополняет этнические образы, которые будут актуальны во время прогулок по городу или встреч с друзьями и близкими.

Аккуратная лаконичная плетеная сумка – прекрасное дополнение к деловому офисному стилю. Если вы предпочитаете оверсайз, подойдет объемная сумка, а под элегантные приталенные модели брюк и пиджаков лучше выбирать маленькую и аккуратную, которая разбавит вашу строгость своей непосредственностью.