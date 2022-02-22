Кличко о признании "Л/ДНР": РФ фактически объявила войну Украине
Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением в связи с признанием Россией "Л/ДНР" и раскритиковал действия Путина и заявил, что украинцы будут бороться дальше.
"Из действий российской власти мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну. [...] Бессмыслица и полное пренебрежение к международному праву и суверенитету независимых стран! Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование украинского государства и украинского народа", – заявил Кличко.
Он также провел исторические параллели между Украиной и Россией.
"Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", – отметил мэр столицы.
В заявлении Кличко говорится, что Украина 8 лет назад выбрала свое будущее и платит за этот выбор высокую цену.
"Мы не боимся и будем бороться дальше!", - подчеркнул он.
Он убежден, что международное сообщество должно безотлагательно ввести новый пакет санкций в отношении России.
"Времени на разговоры нет! Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить! Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только в отношении Украины", – заявил Кличко.
Мэр Киева призвал украинцев к объединению, невзирая на политические взгляды и симпатии.
"Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно все вместе с холодным умом и выдержкой. Чтобы сохранить государство, чтобы Украина стала сильнее, стала успешной", – сказал Кличко.