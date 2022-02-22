Кличко о признании "Л/ДНР": РФ фактически объявила войну Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением в связи с признанием Россией "Л/ДНР" и раскритиковал действия Путина и заявил, что украинцы будут бороться дальше.

"Из действий российской власти мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну. [...] Бессмыслица и полное пренебрежение к международному праву и суверенитету независимых стран! Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование украинского государства и украинского народа" , – заявил Кличко.

Он также провел исторические параллели между Украиной и Россией.

"Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва" , – отметил мэр столицы.

В заявлении Кличко говорится, что Украина 8 лет назад выбрала свое будущее и платит за этот выбор высокую цену.

"Мы не боимся и будем бороться дальше!" , - подчеркнул он.

Он убежден, что международное сообщество должно безотлагательно ввести новый пакет санкций в отношении России.

"Времени на разговоры нет! Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить! Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только в отношении Украины" , – заявил Кличко.

Мэр Киева призвал украинцев к объединению, невзирая на политические взгляды и симпатии.