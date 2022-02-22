Украина проведет плановое отключение от энергосистемы России

Укрэнерго не планирует отменять переход к работе в изолированном от России режиме, рассказал источник в Укрэнерго. Согласно планам 23 февраля Украина и Молдова начнут отключение своих энергосистем от Единой энергосистемы Российской федерации, сообщает Зеркало недели.

Работа украинской энергосистемы в изолированном режиме продлится трое суток, до 26 февраля. Затем в течение суток Украина должна вернуться к параллельной работе с Энергосистемой России. Ранее эксперты высказывали опасение, что Москва может отказаться от повторной синхронизации Украины, после этого отключения, т.е. отказать Украине в обратной интеграции энергосистем.

В случае отказа РФ возобновить работу Украины в ее энергосистеме, Украина продолжит работать в изолированном режиме (что уже происходило в конце 90-х) и постепенно интегрироваться в европейскую энергосистему.

Риски продолжительной работы нашей энергетики в изолированном режиме - снижение устойчивости энергосистемы из-за дефицита маневренных мощностей. Однако Укрэнерго подчеркивает, что в любом случае снабжение населения ими гарантируется.

Запланированное отключение и трехдневный изолированный режим работы - это один из этапов перехода Украины на работу в параллельном режиме с энергосистемы Евросоюза, запланированном на 2022-2023 гг. Но для окончательного перехода Украине необходимо в этом году провести еще один тест летом.