Резников: Кремль сделал шаг к возрождению СССР
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Кремль сделал еще один шаг к возрождению СССР, однако единственное, что отделяет его от Украины – народ и армия, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в обращении главы Минобороны к военнослужащим.
Резников подчеркнул, что своим решение признать "Л/ДНР" Россия фактически позволила мировому сообществу увидеть то, что украинцы знали уже 8 лет.
"Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю.
Вчера он показал свое истинное лицо. Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание", - отметил Резников.
Министр добавил, что отныне Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.
"Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия", – заявил он.
Резников пояснил, что для Украины пока ничего не изменилось, ВСУ продолжают защищать государство:
"Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать".
Глава МО предупредил, что впереди тяжелые испытания и потери.
"Но нас непременно ждет победа. Ибо мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей - это признак, что мы все делаем правильно. Сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили. Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотичным решениям. Мы этого не допустим. Наша сила - в единстве и уверенности. С холодной головой", - ответил Резников.