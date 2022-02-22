Резников: Кремль сделал шаг к возрождению СССР

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Кремль сделал еще один шаг к возрождению СССР, однако единственное, что отделяет его от Украины – народ и армия, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в обращении главы Минобороны к военнослужащим.

Резников подчеркнул, что своим решение признать "Л/ДНР" Россия фактически позволила мировому сообществу увидеть то, что украинцы знали уже 8 лет.

"Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. ​Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю.

Вчера он показал свое истинное лицо. Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание" , - отметил Резников.

Министр добавил, что отныне Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.

"Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. ​Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия" , – заявил он.

Резников пояснил, что для Украины пока ничего не изменилось, ВСУ продолжают защищать государство:

"Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать". ​

Глава МО предупредил, что впереди тяжелые испытания и потери.