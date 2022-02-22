Россия гарантирует безопасность "ДНР" и "ЛНР" – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность так называемых "ЛНР" и "ДНР", сообщает РИА Новости.

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", — заявил министр.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы проблемы решались мирным способом, поэтому ее не может не волновать "продолжающаяся воинственная риторика" украинских властей, действия по накачиванию Украины оружием и "инициируемые ей перестрелки на границе с Луганской и Донецкой народными республиками" .

"В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами", — сказал глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что решение признать ДНР и ЛНР принято на основе положений Устава ООН.