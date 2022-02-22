Зеленский выступил за полную остановку проекта "Северный поток-2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций против России за признание "независимыми" так называемых "ЛДНР". Он выступил за полное отключение российского магистрального газопровода "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.
"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", — отметил Зеленский.