Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022 в Лондоне: лучшие образы

Эстафета Недель моды перешла Лондону. В британской столице гости показов традиционно демонстрируют яркие образы, словно в ответ на пасмурную погоду, пишет Ольга Турчаникова, РБК-Украина.

Неделя моды сезона осень-зима 2022/2023 собрала лучшие бренда: свои коллекции здесь покажут Simone Rocha, Erdem, Raf Simons, Stefan Cooke & Jake Burt, Labrum и многие другие.

А также привлекла гостей со всего мира. Из самых явных трендов – крупные аксессуары, кислотные оттенки, меховые сумки и элегантная обувь. Берем на заметку!