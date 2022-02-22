Спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации

Спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала десять советов на случай экстренной ситуации.

Инфографику опубликовала пресс-служба﻿ ГСЧС.

Украинцам рекомендуют:

  1. по возможности, узнайте, где находится ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
  2. проверьте наличие аварийного выхода;
  3. сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
  4. проверьте в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;
  5. подготовьте средства пожаротушения;
  6. позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения (фонари, свечи);
  7. подготовьте средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения;
  8. соберите самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие;
  9. позаботьтесь об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района,
  10. в холодное время года подумайте об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.
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ГСЧС
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