Спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала десять советов на случай экстренной ситуации.

Инфографику опубликовала пресс-служба﻿ ГСЧС.

Украинцам рекомендуют:

по возможности, узнайте, где находится ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения; проверьте наличие аварийного выхода; сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения; проверьте в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени; подготовьте средства пожаротушения; позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения (фонари, свечи); подготовьте средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения; соберите самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие; позаботьтесь об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района, в холодное время года подумайте об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.