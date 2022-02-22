Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства
Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР", назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства, сообщает РИА Новости.
"Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и Минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг. ЕС должен предложить Украине перспективу полного членства", – написал Янша в Twitter.
Премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут во вторник совещание в связи с возникшим кризисом.
"Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО", – сообщило Минобороны страны в Twitter.