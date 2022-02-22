Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР", назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства, сообщает РИА Новости.

"Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и Минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг. ЕС должен предложить Украине перспективу полного членства" , – написал Янша в Twitter.

Премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут во вторник совещание в связи с возникшим кризисом.