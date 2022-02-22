Новые номерные знаки не распознают камеры видеофиксации: где их выдают

Новые бело-голубые номерные знаки штата Теннесси, США, вызывает проблемы у правоохранительных органов. Сочетание цветов препятствует корректному считыванию информации для камер автоматической видеофиксации нарушений, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новые номерные знаки, синий фон и белые буквы которых хорошо видны днем, мешают автоматическим считывателям номерных знаков сканировать их ночью. Представитель Департамента доходов штата Теннесси заявил, что в настоящее время штат изучает отзывы взаимодействия новых номеров с дорожными камерами. Пока же тем, кто надеется, что их не узнают по номерам, везет – производство номеров нового дизайна будет продолжаться.

Отражающий синий фон делает белые буквы почти нечитаемыми. Теннесси начал распространять новые номерные знаки в этом году. С похожей проблемой ранее сталкивалась канадская провинция Онтарио. Ее администрация попыталась ввести новый синий номерной знак с белыми буквами. Было произведено около 193 тысяч пар номеров, прежде чем их выпуск был прекращен.