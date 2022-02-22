Зеленский назвал условие введения военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае полномасштабной военной агрессии со стороны РФ в Украине будет введено военное положение, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
"Относительно военного положения очень просто – это вопрос для нас понятен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет – будет введено военное положение", – сказал Зеленский.