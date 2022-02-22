Зеленский назвал условие введения военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае полномасштабной военной агрессии со стороны РФ в Украине будет введено военное положение, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.