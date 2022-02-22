РФ создает юридические основания для дальнейшей агрессии - Зеленский

Признание РФ так называемых "Л/ДНР" является основанием для дальнейшей вооруженной агрессии России против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Признанием так называемых "Л/ДНР" Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства – Резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года" , - заявил Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.

Он также добавил, что российская эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом для мира в целом.