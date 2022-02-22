Ryanair удалила рейсы из Харькова и Херсона из системы бронирования

Ирландский лоукост Ryanair полностью удалил направления из Харькова и Херсона из системы бронирования на официальном сайте. Это может свидетельствовать об окончательной отмене рейсов из этих украинских городов на неопределенный срок, сообщает Lowcostavia.

Напомним, что в начале февраля Ryanair исключил из продажи билеты на все рейсы из Харькова и Херсона, но направления оставались доступными в системе бронирования (без возможности покупки билетов), так что оставалась надежда, что билеты вернут в продажу.

Но сейчас Харьков и Херсон отсутствуют в поиске городов на официальном сайте Ryanair.com, следовательно, похоже, что рейсы окончательно отменены.

Среди городов Украины остался Киев, Львов и Одесса: