Россия официально назвала границы признания "ЛДНР"

Москва признает "Донецкую" и "Луганскую народные республики" в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"В тех границах, в которых они себя провозглашали", – ответил он на вопрос, в каких границах Москва признает республики.

В ответ на вопрос, границы "ДНР" и "ЛНР" на какой момент имеются в виду, представитель Кремля пояснил:

"Когда эти две республики были провозглашены".

Он не стал уточнять другие детали по этой теме, пояснив, что ему нечего добавить.

"В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены", – повторил Песков.

По его словам, реакция Запада на признание "ЛНР" и "ДНР" предсказуема и прогнозируема.