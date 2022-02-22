Украина должна реагировать на действия РФ, защищая суверенитет – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна реагировать на действия России, защищая свой суверенитет, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Глава государства отметил, что Украина понимает все риски и уже не впервые призывает Россию решать вопросы путем диалога и переговоров.

По его словам, Украина готова к любым переговорным площадкам, и "Россия это прекрасно знает".

"И на сегодня это знает не только Россия, ведь за последние месяцы мы провели консультации с большинством, почти со всеми лидерами Евросоюза, США, Великобританией, Германией, Францией и тому подобное - со всеми, кто предлагал различные форматы диалога, где присутствовала бы РФ" , – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ответ РФ все увидели вчера.