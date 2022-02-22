Украина должна реагировать на действия РФ, защищая суверенитет – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна реагировать на действия России, защищая свой суверенитет, сообщает УНИАН.
Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Глава государства отметил, что Украина понимает все риски и уже не впервые призывает Россию решать вопросы путем диалога и переговоров.
По его словам, Украина готова к любым переговорным площадкам, и "Россия это прекрасно знает".
"И на сегодня это знает не только Россия, ведь за последние месяцы мы провели консультации с большинством, почти со всеми лидерами Евросоюза, США, Великобританией, Германией, Францией и тому подобное - со всеми, кто предлагал различные форматы диалога, где присутствовала бы РФ", – рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что ответ РФ все увидели вчера.
"Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", – отметил президент.