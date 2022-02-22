Мэр Харькова призвал жителей сохранять спокойствие

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал пресекать все попытки дестабилизировать ситуацию в городе. По его словам, Харьков не окажется в эпицентре военных действий.

Об этом он написал﻿ в Facebook.

"Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас чувствуют тревогу. Это и есть главная цель - посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки. Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают" , - написал мэр.

Он отметил, что будет пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в городе.

"Со своей стороны заверяю вас - все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги. Я говорил ранее и утверждаю сейчас - Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий" , - написал Терехов.