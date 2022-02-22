Мэр Харькова призвал жителей сохранять спокойствие
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал пресекать все попытки дестабилизировать ситуацию в городе. По его словам, Харьков не окажется в эпицентре военных действий.
Об этом он написал в Facebook.
"Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас чувствуют тревогу. Это и есть главная цель - посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки. Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают", - написал мэр.
Он отметил, что будет пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в городе.
"Со своей стороны заверяю вас - все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги. Я говорил ранее и утверждаю сейчас - Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий", - написал Терехов.
Мэр призвал харьковчан
"сохранять спокойствие, объединиться, развивать Харьков".