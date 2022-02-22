К Земле приблизится потенциально опасный астероид

К Земле, в следующем месяце, приблизится астероид размеры которого в четыре раза превышают Эйфелевую башню. Впрочем, нет причин для беспокойства, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Диаметр астероида, который получил название 2001 CB21, составляет 1,3 километра. Он должен пройти мимо Земли 4 марта со скоростью больше 43 130 километров в час.

Несмотря на то, что NASA классифицирует космическое тело, как "потенциально опасное", оно не угрожает Земле столкновением. Астероид пройдет мимо нашей планеты на расстоянии более 5 млн километров.