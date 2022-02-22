Дизайн интерьера в маленькой спальне: идеи оформления

Во многих квартирах спальни выполнены в маленьком размере, но это вовсе не значит, что эту комнату нельзя сделать интересной и уютной. При помощи оригинальных решений дизайнеров даже небольшую площадь можно оформить на соответствующем уровне, сообщает Remontbp.

Комнату небольшого размера лучше всего выполнять в светлых тонах. Таким образом помещение будет визуально выглядеть больше и просторнее.

Чтоб спальня не стала скучной, ее необходимо дополнить ярким акцентом. Например, украсить стену возле кровати оригинальными фотообоями.﻿

Достаточно трудной задачей может стать расположение мебели.

Самым практическим вариантом станет размещение интегрированной кровати.

В ней может находиться полки, шкафчики и тумбочки. Это дает возможность значительно сэкономить площадь в маленьком помещении.

Одним из ключевых элементов декора в любом помещении являются шторы. Комнату с широкими окнами можно украсить длинным полотном, которое будет свободно свисать от одного края комнаты к другому.

Подходящим вариантом станут однотонные шторы без узоров.

Наличие каких-либо рисунков допустимо лишь при наличии аналогичного принта на обоях. Чтоб создать приятную и комфортную атмосферу в комнате, следует отдать предпочтение натуральному и легкому текстилю.