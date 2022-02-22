Дизайн интерьера в маленькой спальне: идеи оформления
Во многих квартирах спальни выполнены в маленьком размере, но это вовсе не значит, что эту комнату нельзя сделать интересной и уютной. При помощи оригинальных решений дизайнеров даже небольшую площадь можно оформить на соответствующем уровне, сообщает Remontbp.
Комнату небольшого размера лучше всего выполнять в светлых тонах. Таким образом помещение будет визуально выглядеть больше и просторнее.
Чтоб спальня не стала скучной, ее необходимо дополнить ярким акцентом. Например, украсить стену возле кровати оригинальными фотообоями.
Достаточно трудной задачей может стать расположение мебели.
Самым практическим вариантом станет размещение интегрированной кровати.
В ней может находиться полки, шкафчики и тумбочки. Это дает возможность значительно сэкономить площадь в маленьком помещении.
Одним из ключевых элементов декора в любом помещении являются шторы. Комнату с широкими окнами можно украсить длинным полотном, которое будет свободно свисать от одного края комнаты к другому.
Подходящим вариантом станут однотонные шторы без узоров.
Наличие каких-либо рисунков допустимо лишь при наличии аналогичного принта на обоях. Чтоб создать приятную и комфортную атмосферу в комнате, следует отдать предпочтение натуральному и легкому текстилю.