В РФ отреагировали на возможный разрыв дипотношений с Украиной

Разрыв дипломатических отношений с Украиной только усложнит ситуацию, сообщает УНИАН.

Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений - крайне нежелательный сценарий, который сделает все еще сложнее, а главное - не только для государств, но и для народов двух стран" , - подчеркнул Песков.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что не желают разрывать дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.